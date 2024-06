L'edizione odierna del Messaggero rilancia la possibilità che la Roma torni alla carica per Frattesi: "A Italia e Argentina, due facce del centrocampo della Roma. Da una parte Paredes che con l’albiceleste ha battuto il Canada 2-0 esaltandosi assieme a Messi e compagni. Dall’altra Cristante e Pellegrini, reduci da una prestazione anonima contro la Spagna. Daniele De Rossi ha visto entrambe le partite con la certezza che in mezzo al campo servirà una piccola rivoluzione. Lui, che è stato uno dei migliori centrocampisti europei, vuole rendere il reparto il fiore all’occhiello della sua rosa. Mercato permettendo. Il desiderio sarebbe ottenere un centrocampista box to box, che abbia corsa e capacità di dribbling. Che sia in grado di giocare davanti alla difesa e se necessario andare palla al piede verso l’area di rigore. Quello che sarebbe dovuto essere Renato Sanches, ma non è stato", si legge sul quotidiano che poi entra nello specifico: