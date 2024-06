Così scrive il Corriere dello Sport: "Sempre giovedì, e sempre a sorpresa, si è aggiunta pure la grana Frattesi. Perché il solito Riso, che lo rappresenta, ha approfittato per sollevare il problema del ridotto utilizzo del centrocampista. Frattesi non vorrebbe vivere un'altra annata da semplice vice-Barella, che nella considerazione di Inzaghi è imprescindibile o quasi. Ausilio ha inizialmente ascoltato, ma ha pure tagliato corto. Frattesi, per essere chiari, non è sul mercato. Certo tutto sarebbe rimasto all'interno della sede nerazzurra, se Riso, all'uscita, non avesse tirato fuori il nome di Frattesi, accendendo i radar. Ovviamente, si è trattato una strategia precisa. Ma l'irritazione dell'Inter non ha fatto altro che aumentare".