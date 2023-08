Romano: “Balogun, non solo Inter: il Monaco lo vuole. Chiarezza in settimana”

Il nome di Folarin Balogun è in cima alla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, non ci sono solo i nerazzurri sul centravanti. Il Monaco vuole riprovarci dopo la proposta iniziale fatta lunedì, è Balogun il principale obiettivo per sostituire Breel Embolo dopo la rottura del crociato. Sia Inter che Monaco si aspettano di avere la situazione chiara questa settimana, ha spiegato Romano su Twitter. L'Inter ci pensa, è tra i nomi in lista per l'attacco, non l'unico.