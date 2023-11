Romano: “Inter, Colpani piace molto e rapporti ottimi col Monza: lo scenario”

C’è anche il nome di Andrea Colpani sulla lista dei dirigenti dell’Inter per presente e soprattutto futuro

C’è anche il nome di Andrea Colpani sulla lista dei dirigenti dell’ Inter per presente e soprattutto futuro. Così Fabrizio Romano ha parlato dell’interesse dei nerazzurri per il giocatore del Monza al canale Twitch di SOS Fanta.

“Colpani piace molto, poi da qui a prenderlo ce ne passa. Un po’ come Frattesi del Sassuolo, è stato vicino a tante squadre prima di andare all’Inter in 24 ore. Dire oggi dove andrà è impossibile, può succedere di tutto. Sicuramente piace, al momento non risulta una trattativa: i rapporti col Monza comunque sono ottimi”, le sue dichiarazioni.