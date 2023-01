Romano: “Musah? All’Inter piace. E in estate il club farà sicuramente questo colpo”

Così l'esperto di mercato sull'americano: "Musah è da tenere d'occhio nel 2023: non so se sarà gennaio, ma in estate potrebbe trasferirsi in un club molto importante"

Intervenuto ai microfoni del podcast "In Soccer We Trust", Fabrizio Romano , giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Yunus Musah , centrocampista classe 2002 del Valencia che piace molto anche all'Inter.

"Musah è da tenere d'occhio nel 2023: non so se sarà gennaio, ma in estate potrebbe trasferirsi in un club molto importante. Diverse società lo seguono: in Italia l'Inter lo apprezza molto, il club prenderà un centrocampista fisico in estate. Teniamo d'occhio quindi Musah perché potrebbe essere il prossimo a fare il grande passo", le sue parole.