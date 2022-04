Ronaldo: “Scudetto? Spero possa vincere l’Inter. Il mio trasferimento a Milano…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ronaldo ha parlato del suo trasferimento all'Inter e della lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ronaldo ha parlato del suo trasferimento all'Inter e della lotta scudetto. Queste le dichiarazioni del Fenomeno: "Avevo fatto un anno spettacolare col Barcellona, c'era l'accordo per rinnovare, poi dopo 4 giorni il presidente mi ha chiamato per dire che era una follia e non poteva firmare e mi ha detto di negoziare con altri. C'era l'interesse dell'Inter, che si è mossa velocemente e ha pagato la clausola. Il campionato italiano era il migliore in quel momento e per me era una grande sfida. L'Italia e gli italiani mi mancano tantissimo, negli ultimi due anni non sono riuscito a girare molto ma presto ci tornerò".