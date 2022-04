Ronaldo: “Volevo tornare all’Inter. Al Milan ho capito questo. L’esultanza nel derby…”

Intervistato da Del Piero per Sky Sport, il Fenomeno ripercorre le tappe più importanti della sua carriera da giocatore

Intervistato da Del Piero per Sky Sport, Ronaldo ripercorre le tappe più importanti della sua carriera da giocatore. Il Fenomeno parla delle sue ex squadre e torna sul gol segnato all'Inter quando vestiva la maglia del Milan. "Sono molto legato a Inter e Real. A Barcellona ho avuto un anno eccezionale ed è finita male la storia. Non siamo riusciti a rinnovare e alla fine sono uscito con un sapore amaro. Prima di andare al Milan ho ho provato ad andare all'Inter, ho chiamato Moratti, ma non è successo. Ho provato al Milan ma ero già in discesa, però è stata un'esperienza incredibile, ho sempre sentito che il Milan era molto avanzato per tecnologia, allenamenti, infrastrutture e ho provato tutto quello ed è verissimo".