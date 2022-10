Roncero: “Barcellona club da EL. Guarda, ti pago viaggio a Lourdes se l’Inter…”

Tomas Roncero, giornalista e grandissimo tifoso del Real Madrid, ha commentato così la vittoria nel Clasico contro il Barcellona: "Non ho festeggiato in modo così euforico perché dobbiamo guardare i fatti. I fatti sono che il Barcellona ha una grande storia ma la cruda realtà è che ora è una squadra da Europa League".

E a chi gli faceva notare le residue speranze del Barcellona di passare il turno in Champions, Roncero ha risposto così: "Sì certo, c'è anche Lourdes. Io ti pago un viaggio a Lourdes se l'Inter non batte a San Siro il prestigioso Vitkoria Plzen. Certo che c'è una possibilità, si chiama miracolo. Ma è lo stesso Barcellona che si è detto rassegnato, è lo scenario più realista. Io non ho festeggiato più di tanto la vittoria contro il Barcellona perché noi non siamo il Barcellona che l'anno scorso ha vinto 0-4 e ha festeggiato come fosse un trofeo. Io festeggio la Champions, non battere un club di Europa League".