Rossi: “Inter, le cessioni grosse saranno due non una. Zhang ha detto…”

Gianluca Rossi, intervenuto a Telelombardia, ha commentato il vertice andato in scena nella sede dell'Inter

"Ho sentito le parole di Zhang, che va avanti come se nulla fosse. Io credo che Zhang abbia detto una bugia ma lo capisco. Quando dice che i risultati sportivi vengono prima di quelli finanziari, dice una bugia. Quelli finanziari vengono prima, è chiarissimo. Tanto è vero che le cessioni grosse saranno due e non una. Esattamente come l'anno scorso. Una immediata e una più in là".