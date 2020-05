Rottura totale Rakitic-Barcellona. Niente Inter: il croato va alla guerra e ha intenzione di…

Rottura totale fra Ivan Rakitic e il Barcellona. Secondo la stampa spagnola, i blaugrana vogliono piazzare il 32enne centrocampista croato in occasione del prossimo mercato. Ma il diretto interessato sarebbe pronto a opporsi e andare in scadenza fra un anno per poi poter decidere da sé.

Il nome di Rakitic da mesi figura al centro di voci di trattative. Juventus e Paris Saint Germain le squadre a cui è stato più volte accostato. Per quanto riguarda i bianconeri si è parlato fino allo scorso gennaio di un possibile scambio con Bernardeschi mentre nel caso del Psg sarebbe stato offerto come parziale contropartita per arrivare a Neymar.

Di recente si è fatto il suo nome anche per l’Inter, nell’ambito dell’operazione Lautaro, ma Rakitic avrebbe tutte le intenzioni di puntare i piedi a meno che non ci sia la possibilità di trasferirsi all’Atletico Madrid o al Siviglia, le uniche destinazioni gradite. Ma difficilmente colchoneros e andalusi saranno in grado di soddisfare le richieste del Barça.

(ItalPress)