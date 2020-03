Inter, Rakitic ha già deciso: ecco dove vuole giocare nella prossima stagione

Il ciclo di Ivan Rakitic al Barcellona si avvia al termine. Il centrocampista croato, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021, lascerà con molta probabilità il club catalano in estate per quella che potrebbe essere l’ultima avventura della sua carriera.

Rakitic, accostato anche all’Inter nell’ambito della maxi operazione che potrebbe portare Lautaro Martinez al Camp Nou avrebbe – secondo il quotidiano spagnolo Sport – già deciso dove chiudere la sua carriera da protagonista: il croato vorrebbe tornare al Siviglia. C’è già il via libera di Quique Setien, mentre il club andaluso ha sempre lasciato aperte le porte a Rakitic per un possibile ritorno.