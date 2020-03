Rummenigge: “Se non finiamo stagione disastro senza pari. 2020/2021? Io inizierei così”

In un’intervista al quotidiano tedesco ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’, il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha svelato il suo piano per una ripresa della Bundesliga nelle prossime settimane. Un piano che ricorda da vicino quello del presidente del Nizza, Jean Pierre Rivere.

“Per non falsare il nostro campionato, e’ indispensabile terminare questa stagione – ha dichiarato l’ex attaccante dell’Inter – Questo riguarda anche la sopravvivenza di molti dei nostri club, al fine di evitare un disastro economico senza precedenti. Per questo penso che sarebbe saggio prorogare l’esercizio fiscale 2019-2020 al peggio fino a settembre, se non fosse possibile altrimenti. Risultato: l’inizio della prossima stagione potrebbe avvenire all’inizio dell’inverno, affinche’ i giocatori beneficino delle vacanze e di una preparazione sufficientemente lunga. Questo e’ uno scenario perfettamente concepibile”.

