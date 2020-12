Rummenigge: “I giocatori costeranno il 50% in meno, basta all’inflazione creata dal Psg”

Karl-Heinz Rummenigge, intervistato da Repubblica, ha confermato l’inevitabile contrazione dei prezzi sul mercato. La crisi Covid sta colpendo pesantemente il mondo del calcio e durerà ancora a lungo.

Nel 2019 il Bayern spese 80 milioni per Hernandez.

«Oggi probabilmente sarebbero la metà. Il calciomercato ha visto un calo del 50% l’estate scorsa. Ma questa è una buona notizia per il nostro sport. Prima della crisi, il calcio aveva perduto la ragione. C’è stata un’inflazione galoppante dopo l’acquisto di Neymar e di Mbappé da parte del Psg, tre anni fa. È un bene che sia finita. Bisogna riportare i salari a un livello più ragionevole».

Vedere il Bayern su Mbappé quindi non è immaginabile?

«Sfortunatamente no. Io adoro lui e il suo modo di giocare, ma non potremo mai farlo venire al Bayern. In ogni caso, si trova bene dove sta».