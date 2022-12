W. Sabatini: “Dzeko? Merita contratto a vita, risolverebbe un enigma mondiale”

Walter Sabatini, ex direttore dell'area tecnica dell’Inter, ha parlato così in esclusiva al canale Twitch di SOS Fanta

Walter Sabatini, ex direttore dell'area tecnica dell’Inter, ha parlato così in esclusiva al canale Twitch di SOS Fanta: “Se rinnoverei Dzeko all’Inter? Lo adoro per cui non mi fate questa domanda, gli farei un contratto a vecchiaia fino all’età pensionabile. E’ un essere umano straordinario, un ragazzo splendido.