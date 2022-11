Sabatini: “Inter ceduta a breve, non finirà stagione con Zhang. Fonte fidata mi dice…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha dato un importante aggiornamento sul futuro societario dell'Inter: "Una notizia che vi posso dare è che l'Inter non finirà il 2023 con la proprietà di Zhang. A me dicono che è questione di un paio di mesi per il passaggio delle quote di Zhang: ma non so se si tratti di un fondo statunitense o una proprietà araba.