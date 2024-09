Le parole del dirigente: "L’Inter ha qualcosa in più, onestamente. Ormai è chiaro a tutti ed è nella testa di tutti, pubblico compreso"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Walter Sabatini, dirigente, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "L’Inter ha qualcosa in più, onestamente. Ormai è chiaro a tutti ed è nella testa di tutti, pubblico compreso: lo spartito è quello e San Siro ha una fede incrollabile, c’è osmosi tra squadra e tifosi che non è poco. Però la Juventus ha ridotto il gap, si è avvicinata"