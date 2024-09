L'ex centrocampista di Fiorentina e Nazionale indica neri nerazzurri i favoriti per la conquista dello scudetto

Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell'Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai Due per fare una panoramica tra Nazionali e Serie A: "L'Inter sulla carta è avvantaggiata rispetto alle altre perché non ha cambiato quasi niente, subito dietro metto Milan e Napoli che con Antonio Conte riuscirà a fare un torneo importante.