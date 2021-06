Sala: “Ben venga l’idea Cottarelli ma in un progetto più grande. Inter, spero che…”

Il sindaco di Milano Sala ha commentato l'idea di un azionariato popolare per l'Inter: "Serve tempo, c'è un problema più urgente"

La proposta di Carlo Cottarelli di Interspac, un'associazione di tifosi con azionariato popolare, "puo' andare in porto nella misura in cui e' a sostegno di un progetto piu' grande, perche' se si guardano i numeri, io credo che il fatturato di una squadra come l'Inter sia pari a 300 milioni".

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per la festa della Repubblica in piazza Duomo.

"Per cui rispetto invece ai costi che si generano e al debito che si può generare, è chiaro che dal punto di vista finanziario c'è un tema importante che non riguarda solamente l'Inter, - ha aggiunto - . La proposta puo' funzionare ma probabilmente trasformare l'Inter in una società simile a quelle spagnole, richiederebbe molto tempo e l'Inter ha un problema piu' urgente. Io voglio bene ai miei colori, voglio bene all'Inter che e' importante per la nostra citta', ma mi auguro soluzioni piu' rapide, dopodichè ben venga anche l'idea di Cottarelli"