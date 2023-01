Nuovo stadio, Sala: “Sento spesso Inter e Milan, soddisfatti per posizione giunta”

"Milan e Inter ''li sento abbastanza spesso. Credo che abbiano espresso soddisfazione di come è andato il dibattito pubblico e della posizione della giunta''. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando a margine della presentazione del palinsesto di eventi per il Giorno della Memoria del progetto per il nuovo stadio. ''È chiaro che anche per i club il tema'' è quello dell'eventuale vincolo sul Meazza, ha sottolineato Sala, spiegando che per novità su questo punto bisogna attendere la nomina ufficiale della soprintendente milanese all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. ''Non credo che sia stata ufficialmente nominata. È chiaro che proprio per questo e per rispetto alla persona, se è la Emanuela Carpani come si sente dire, mi rivolgerò a lei quando sarà ufficialmente in carica. Oggi, non mi risulta che lo sia'', ha spiegato il sindaco.