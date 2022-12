Sala: “Se ci deve essere vincolo su San Siro, che sia chiarito subito. Inter e Milan…”

In un'intervista al Corriere della Sera, il Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, è tornato a parlare del futuro di San Siro e della possibilità di mettere un vincolo per evitare l'abbattimento dello stadio. Sull'argomento, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato così:

"Ci sono due possibilità: o le due squadre fanno buon viso a cattivo gioco e stanno a San Siro, oppure vanno a Sesto. Io continuerò ad andare avanti. Diciamo che nell'interesse di tutti, se vincolo ci deve essere, è meglio che venga chiarito subito. A questo punto, saranno le stesse squadre che si muoveranno con il Governo per capire questa cosa. Cosa ne pensa il Presidente del Consiglio? Non so, sull'argomento non ci ho mai parlato. Voglio lasciare la palla nelle loro mani, a un patto: che siano veloci e che, se scelgono di mettere il vincolo, che lo facciano nei tempi giusti".