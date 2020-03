Coronavirus, l’Inter passa ai fatti e perde a tavolino. Atalanta irresponsabile perché…

L’Inter non disputerà la gara di Youth League contro il Rennes. Lo ha reso noto il club nerazzurro con un comunicato prendendo una decisione volta a salvaguardare prima di tutto la salute in questo momento così delicato e di emergenza. Tutto deve passare in secondo piano ora che la diffusione del coronavirus sta affollando ospedali e reparti di terapia intensiva. Tutti devono uscire il meno possibile per contenere la diffusione del virus. L’Inter ha quindi deciso di non presentarsi a Coverciano, tutelando in questo modo la salute dei suoi giocatori ma anche dello staff e di tutte le persone coinvolte. “Pur riconoscendo la grande importanza della manifestazione e consci del fatto che la non presenza farà scattare automaticamente il provvedimento di sconfitta per 0-3, si è deciso di non giocare la partita per i motivi sopracitati e in ossequio alle disposizioni di tutte le autorità competenti”, si legge nella nota del club. Poca retorica, ma fatti concreti.

Alla luce di questa presa di posizione e delle recenti disposizioni applicate a tutta la Lombardia appare inspiegabile come l’Atalanta abbia invece deciso di presentarsi a Coverciano (campo neutro scelto per la competizione, la partita si svolgerà a porte chiuse) per giocare la sfida di Youth League in programma domani pomeriggio contro il Lione. La squadra viaggia e si muove da una zona particolarmente colpita dal coronavirus e in assoluta emergenza per quanto riguarda i contagiati. Spostarsi in questo momento da una zona rossa (e quella di Bergamo lo è in maniera particolare) in territori che presentano ancora un numero contenuto di contagiati può essere definito come un atto totalmente incomprensibile. E decisamente irresponsabile.