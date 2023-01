Salvini: “San Siro, basta con balletto stucchevole. Altrimenti si va a Sesto”

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Sul nuovo stadio che Inter e Milan vogliono realizzare a Milano "l'importante è che non si vada avanti con questo balletto per altri anni perché ormai è stucchevole, e chi dice di no vada a spiegare ai cittadini del quartiere San Siro come si trovano i soldi per riqualificare". Lo ha detto il leader della Lega e ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un presidio di protesta del partito contro la chiusura di due sedi anagrafiche in periferia.