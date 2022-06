Samaden: “Casadei centrocampista completo. Chivu speciale. Ero nello spogliatoio…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il responsabile del Settore Giovanile nerazzurro ripercorre la stagione della Primavera

"Il concetto resta quello di alzare l'asticella, di metterli 'in difficoltà' perché facciano il salto. Poi il passaggio in prima squadra è un tema più delicato, ma di sicuro alcuni sono proponibili per cominciare il percorso professionistico".

"Questo lo decideranno i dirigenti e mister Inzaghi. Sarebbe in età per fare un altro anno in Primavera, ma credo che sarebbe un fattore limitante per la sua carriera. Come per quella di altri in rosa".