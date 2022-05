Inter, Samaden: “Vittoria merito di tutti, gran lavoro di Chivu. Ci sono ragazzi pronti per…”

Grande soddisfazione per il lavoro svolto e per aver raggiunto un altro risultato straordinario: le parole di Samaden

Grande soddisfazione per il lavoro svolto e per aver raggiunto un altro risultato straordinario. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti dopo la finale scudetto Primavera vinto contro la Roma all'esterno del Mapei Stadium di Reggio Emilia, tra cui l'inviato di FCInter1908.it, Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha espresso così la sua gioia:

VITTORIA - "Non arrivavamo da favoriti, anche perché la Roma ha fatto una grande stagione e ha una rosa importante. Ma quando fai risultato per 17-18 partite consecutive e arrivi secondo in campionato vuol dire che la squadra è in crescita. Questo è merito del lavoro di Chivu, che ha anche plasmato ragazzi molto giovani. Questo all'inizio della stagione ha comportato fatica, ma poi siamo cresciuti. Se negli ultimi 7 anni fai 4 finali significa che ci sei sempre. Si può vincere o meno, ma c'è grande continuità e questo è merito di chi lavora nel settore giovanile".