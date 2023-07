Samardzic piace molto: “Ma l’Inter lascia uno spiraglio anche per quest’ipotesi”

Ovvero che accetti il prestito con semplice diritto di riscatto e non con l’obbligo, e che la valutazione del cartellino non superi i 20 milioni. Ecco perché non deve essere scartata l’ipotesi Pereyra, svincolato proprio dall’Udinese. L’Inter non ha ancora spalancato la porta, ma nelle ultime ore ha comunque lasciato uno spiraglio. Significa che ora è una possibilità, soprattutto dovendo ricorrere ad un’operazione low-cost".