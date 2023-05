Inter-Milan, San Siro ribolle di passione: sold out e 12 mln di incasso. I vip allo stadio

"L’ennesimo sold out della stagione interista porterà nelle casse del club nerazzurro una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Numeri pazzeschi, che vanno di pari passo con la passione del pubblico di fede interista, “campione d’Italia” nella scorsa stagione per quanto riguarda le presenze allo stadio in Serie A. Ma qui siamo in Europa, l’Europa più nobile che ci sia, dove finora a San Siro si è sempre registrato il pienone. E stasera partirà già con un altro successo sui cugini rossoneri. Il record di incasso precedente, infatti, lo aveva fatto registrare il Milan proprio nel match di andata, quando i 75.532 spettatori che hanno riempito gli spalti del Meazza hanno portato nelle casse del Diavolo 10.461.705 euro. Cifra che al momento vale ancora l’incasso più alto della storia del calcio italiano, ma che verrà ampiamente superata tra qualche ora", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Ma questo storico euroderby è di interesse mondiale e ci sono lì i numeri a sottolinearlo. Per la gara del Meazza saranno presenti oltre 50 broadcaster per un evento che verrà trasmesso in 115 Paesi. Non mancheranno le istituzioni, come il presidente Uefa Ceferin e dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Nutrita sarà la partecipazione di vip e Legend nerazzurre. Dagli ex Triplete Cordoba, Stankovic, Pandev e Orlandoni fino a Vieri, Ranocchia, Di Biagio, Berti, Ze Maria, Suazo e Colonnese. E poi i vip: dagli immancabili Amadeus e Bonolis, a Fognini e Magnini, i cantanti da Tananai e Madame, poi Nicola Savino, Rovazzi e Belinelli. Insomma, il mondo nerazzurro si stringe compatto attorno alla squadra per la grande vendetta, venti anni dopo", aggiunge Gazzetta.