Inter e Milan vogliono velocizzare le procedure sul tema stadio e ormai si sarebbero convinte: non arriverà un impianto per ogni club, continuerà la convivenza. In merito alla possibilità di restare a San Siro, il Corriere della Sera scrive: "Secondo i loro piani ristrutturare costerebbe non i 400 milioni di cui si è parlato nel piano presentato da WeBuild, ma circa 700. Divisi per due sarebbero sostenibili, ma potrebbero essere considerati comunque troppi per un impianto che tra 30-40 anni potrebbe avere bisogno di nuovi interventi. La cifra dipenderà anche dal prezzo che fisserà il Comune (che in realtà si è affidato per la valutazione all’Agenzia delle Entrate) per lo stadio e l’area circostante (dove sorgerebbero musei, ristoranti, bar, uffici dei club) che saranno o venduti o dati in concessione per 90 anni.