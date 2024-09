Di Davide Frattesi si è parlato molto dopo le prestazioni estremamente positive in Nazionale. "In gol a Parigi, in gol contro Israele: è l'attaccante che gli avversari non si aspettano", ha scritto il Messaggero a proposito delle due gare giocate dal centrocampista nerazzurro. E immediatamente è scattato l'interrogativo: Inzaghi lo sta utilizzando poco? Dovrebbe giocare di più nell'Inter?