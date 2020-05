Nuovo San Siro, obiettivo 2024. Investimento da oltre 1,2 miliardi: entro l’estate la scelta

Ieri Inter e Milan hanno presentato i due progetti aggiornati per il nuovo San Siro. Due idee che tengono conto della richiesta del Comune di preservare la zona del Meazza. Entro un mese, massimo un mese e mezzo dovrebbe arrivare l’avallo del Comune che darà il via al progetto esecutivo. E prima dell’estate i due club sceglieranno quale tra Populous e Manica-Sportium sarà il progetto vincente.

“Il coronavirus, insomma, non ferma le intenzioni di Suning ed Elliott: sul piatto resta l’investimento superiore a 1,2 miliardi, ma non solo. I club, che sottolineano l’importanza di un progetto del genere in questo momento storico così difficile per l’Italia, hanno dato l’ok al pagamento di 100 milioni per la concessione del diritto di superficie sulla zona per i prossimi 99 anni, cifra raddoppiata rispetto al valore iniziale di 50 milioni, e all’aumento dell’esborso per il Meazza: ripensarlo, infatti, costerà 75 milioni in più rispetto alla demolizione. Il Meazza «sarà un “hub” dedicato ad attività sportive, ricreative e culturali, all’aperto e indoor»: si potrà correre e andare in bicicletta, ci saranno palestra, skateboard park, campo da calcetto, museo dello sport. E la maggior parte dei servizi sportivi sarà gratis, a disposizione di tutta la città”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“In ballo ora resta la seconda questione più spinosa: il cemento extra-stadio. Inter e Milan hanno già avuto l’ok per 90mila metri quadrati commerciali, ora ne chiedono altrettanti: quota 180mila mq sarà oggetto di una trattativa, ma il riutilizzo del Meazza (che vale 90mila mq edificabili) anche per negozi, cinema e ristoranti permetterà di guadagnare spazio e garantirà la sostenibilità economica del progetto. Lo stadio sarà coperto e «attivo» sia sopra il tetto sia sotto. Inoltre, rispetto al progetto iniziale, sarà raddoppiato il verde nell’intero distretto di San Siro (106mila mq)”.

“E visto che si parla di road map, non si può non considerare le scadenze. Inter e Milan guardano con spirito molto positivo all’avanzamento del progetto. Con la partenza del progetto esecutivo, infatti, sarà affidato il lavoro agli architetti: i maxi cantieri daranno lavoro a circa 3.500 persone. Per l’approvazione definitiva servono 12 mesi, altri 36 per la costruzione dello stadio: l’obiettivo 2024, insomma, resta in piedi. Nerazzurri e rossoneri vogliono consegnare alla città uno stadio moderno, da 60-65mila spettatori, che possa far aumentare da subito i ricavi dei due club e possa ospitare i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Appena si potrà giocare dentro il nuovo impianto, inizierà la seconda fase del progetto, quella che farà rinascere il Meazza e porterà alla realizzazione della parte commerciale di San Siro. Ci vorranno altri 36-48 mesi: una scadenza molto lontana e molto ambiziosa. Inter e Milan ci credono”, analizza Gazzetta.