Tra i giocatori dell’Inter rientrati alla base manca Sanchez. Alexis si trova ancora in Cile (dove ha rispettato l’isolamento previsto di 15 giorni) e ha tardato il suo rientro per motivi personali e con l’autorizzazione del club nerazzurro. Rispetto ai compagni era partito qualche giorno più tardi, in questi giorni sta organizzando il suo rientro. Sanchez è atteso a Milano all’inizio della settimana prossima.

