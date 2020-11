Sanchez, la Nazionale cilena in allarme: lascia prima l’allenamento, condizioni da valutare

È la grande preoccupazione delle ultime ore. La Nazionale cilena è in allarme per le condizioni di Alexis Sanchez. Lo scrivono in Cile dove sottolineano che il giocatore nerazzurro ha terminato prima del previsto la sessione di allenamento per problemi muscolari.

Sono gli stessi che lo hanno tenuto ai box nelle scorse settimane e che non hanno permesso a Conte di utilizzarlo. I medici della Roja non escludono possa essere impiegato con il Perù ma sono in allerta: oggi il giocatore sarà rivalutato dallo staff della federazione cilena. L’Inter si era raccomandata con il giocatore perché si prenda cura delle sue condizioni fisiche. E ora la Nazionale ha capito perché.

(Fonte: cdf.cl)