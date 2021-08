Sanchez, che guaio: ecco quando è previsto il rientro del cileno

Problema attacco per Simone Inzaghi. Tutte le punte dell'Inter hanno dei problemi da risolvere. Di Sanchez il più lungo

Problema attacco per Simone Inzaghi. Edin Dzeko sta litigando con la Roma per uno stipendio arretrato, Lautaro Martinez è stato blocccato da un problema muscolare e Alexis Sanchez continua il suo programma personalizzato. Ma il cileno è ancora lontano dal rientro in gruppo.