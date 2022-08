Sanchez in arrivo questa sera in Francia: intesa raggiunta con il Marsiglia

L'attaccante cileno, dopo aver rescisso il suo contratto con l'Inter, è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Ligue 1

Alexis Sanchez ha deciso: vestirà la maglia del Marsiglia. L'attaccante cileno, dopo aver rescisso il suo contratto con l'Inter, ha accettato la proposta del club francese, e a breve renderà tutto ufficiale. Come scrivono L'Equipe e RMC Sport, il Niño Maravilla questa sera decollerà da Milano alle 20 in direzione dell'aeroporto di Marignane. Per Sanchez ingaggio da 3 milioni di euro. Diversi tifosi marsigliesi sono già in aeroporto ad accoglierlo.