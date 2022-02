Sanchez: “Più gioco e meglio mi sento. Derby? Testa alta, siamo sempre primi”

L'attaccante cileno ha messo la firma sul successo per 2-0 contro la Roma, che vale l'accesso alle semifinali di Coppa Italia

Un vero e proprio capolavoro, un tiro che si infila all'incrocio dei pali e che mette il sigillo sul successo che consente all'Inter di battere la Roma e conquistare il pass per le semifinali di Coppa Italia. Alexis Sanchez si è regalato un'altra notte da protagonista. L'attaccante nerazzurro ha parlato così al termine del match ai microfoni di Sport Mediaset: "Nel derby sappiamo che abbiamo giocato meglio noi, sono dettagli, dobbiamo essere sempre svegli, cose così non devono succedere. Siamo tranquilli come squadra, testa alta tutti i giocatori, siamo sempre primi. Tutti sanno che la Roma è forte, e si è visto in campo. Io voglio sempre giocare, l'ho sempre detto anche quando c'era Conte: più gioco e meglio mi sento, dopo la scelta spetta all'allenatore, decide lui. Io voglio fare il meglio per la squadra. Lo dico sempre: un giocatore più gioca e meglio è, è difficile giocare 5-10 minuti e dimostrare".