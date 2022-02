Retroscena Inzaghi-Sanchez: confronto a quattr’occhi e un cambio di fatto

Il cileno - come con Conte - ha giocato meno rispetto a Lautaro e Sanchez ma è cambiato il suo apporto in zona gol

Sanchez è diventato un fattore determinante per l'Inter di Inzaghi. Il gol in Supercoppa, poi la gara con la Roma, ma non solo quelle due gare. Il cileno sta cercando di farsi trovare pronto tutte le volte che all'Inter serve e anche se potrebbe partire dalla panchina contro il Napoli, il tecnico nerazzurro sa di poterci contare.