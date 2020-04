ESPN – Sanchez, né Inter e né United? Lui ha posto le sue condizioni. E’ disposto…

Alexis Sanchez resterà allo United piuttosto che lasciare il club a cifre al ribasso. Lo scrive ESPN che assicura anche che il giocatore resterebbe volentieri all’Inter, ma i nerazzurri non pensano di trattenerlo per la prossima stagione perché è alto il costo del cartellino. Il cileno, che ha ancora due anni di contratto, non vuole soprattutto che venga ridotto il suo stipendio di 500mila sterline a settimana. In questo momento la società interista lo sta pagando a metà con il club inglese.

Con queste premesse lo United ritiene sia difficile collocarlo sul mercato e per questo avrebbe comunicato all’allenatore, Ole Gunnar Solskjaer, che potrebbe doverlo reinserire nel suo gruppo per la prossima stagione. Sanchez preferirebbe partire ma pone delle condizioni, se non venissero soddisfatte non esclude di poter restare a Manchester fino alla scadenza del contratto. A costo di giocare poco.

(Fonte: ESPN)