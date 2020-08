Una bella notizia per Antonio Conte e tutti i tifosi dell’Inter, Alexis Sanchez, riporta Sky Sport, nonostante l’infortunio subito nel finale di gara contro il Bayer Leverkusen, si è riscaldato regolarmente con i panchinari: non si è allenato per tutta la settimana, ma ha fatto riscaldamento completo coi compagni. Anzi, è stato l’ultimo a lasciare il campo e andrà regolarmente in panchina.