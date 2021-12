Sanchez saluta a gennaio? “Con benestare Suning, Inter su uno di questi 3”

Gennaio si avvicina, sia l'Inter che l'attaccante potrebbero guardarsi intorno in cerca di destinazioni differenti da quella milanese

Alexis Sanchez sta ritrovando minutaggio e grandi prestazioni. Il centravanti si è ripreso l'Inter grazie alla sua classe e ora rappresenta per Simone Inzaghi una vera e propria alternativa per il reparto d'attacco. Come ricorda Il Giorno, però, il suo futuro a Milano è tutt'altro che scontato: "Gennaio si avvicina, sia l'Inter che l'attaccante potrebbero guardarsi intorno in cerca di destinazioni differenti da quella milanese. L'ingaggio da sette milioni netti l'anno non aiuta ed è per questo che difficilmente ci sarà una separazione.