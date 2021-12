Sanchez, svolta inaspettata per il futuro? “Posizione Inter è chiarissima”

Continuano le voci sul futuro di Alexis Sanchez: il club nerazzurro è fermissimo sulla sua posizione in merito

Sembrava essere lontano da Milano il futuro di Alexis Sanchez, scontento del poco minutaggio fino a poche settimane fa. Ora sembra però che la situazione sia totalmente cambiata, con l'Inter che può davvero trattenere il cileno fino alla fine della stagione. Spiega Fabrizio Romano: "La posizione dell'Inter è ancora molto chiara sul futuro di Alexis Sanchez: non ci sono trattative in corso con il Barcellona per un possibile scambio con Luuk de Jong. Stessa cosa per quanto riguarda il Barcellona. La priorità del Barça per gennaio resta la stessa: Ferrán Torres".