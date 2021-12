Inter, Mundo Deportivo: “Sanchez-Barcellona? La verità. E fonti del club confidano che…”

Il centravanti dell'Inter potrebbe uscire a gennaio in prestito e il Barcellona potrebbe approfittare di questa situazione: lo scenario

Ha fatto molto rumore la clamorosa indiscrezione di mercato lanciata ieri da Sport in merito ad un possibile scambio in chiusura tra Inter e Barcellona con Alexis Sanchez e Luuk De Jong coinvolti. Il club nerazzurro ha già smentito il tutto, così come i catalani, che al Mundo Deportivo raccontano la loro versione in merito all'interesse nei confronti del Nino Maravilla.

E' quindi lui la priorità, non Alexis Sanchez. Il centravanti dell'Inter potrebbe uscire a gennaio in prestito e il Barcellona potrebbe approfittare di questa situazione per sostituire Aguero: il problema è però l'elevatissimo ingaggio del Nino Maravilla. Fonti del Barcellona hanno confidato che il nome di Alexis (e non solo) è sulla lista del club, ma non verrà approfondito finché l'operazione Ferran Torres non casa completamente a vuoto", conclude il quotidiano spagnolo.