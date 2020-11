CdS – Cile-Inter, lite per Sanchez. Ma c’è un ulteriore considerazione da fare

La situazione fisica del cileno è il motivo della disputa. Il giocatore un anno fa è tornato dal Cile con un infortunio alla caviglia che lo ha messo ko per mesi. E anche nella pausa di settembre il calciatore è rientrato ed ha subito uno stop per problemi muscolari. Che si è mescolato ai casi di coronavirus e queste assenze hanno fatto barcollare l’Inter, quanto a risultati.

Il Corriere dello Sport ricostruisce quanto accaduto ieri e aggiunge una considerazione: “C’è da guardare al suo rendimento in campo. Finora ha inciso poco e nulla. Si ricordano solo due flash, vale a dire i suoi lanci per Hakimi che hanno poi portato ai gol di Lukaku contro Fiorentina e Benevento, ovvero nelle prime due giornate”. Il cileno gioca sulla trequarti, non segna e fatica a tirare. ha collezionato finora 251 minuti, ha calciato in porta 4 volte e 3 volte è accaduto contro il Benevento. L’Inter in estate lo ha riscattato a zero dal Manchester United ma è l’ingaggio da sette mln a pesare sul bilancio.