Marocchi, bordate su Sanchez: “Politano pronto, lui si avvicina all’ex calciatore”

Finisce in parità tra Lecce e Inter. La squadra di Conte oggi è apparsa poco brillante e non è riuscita a imporsi contro i giallorossi. Al gol di Bastoni ha risposto Mancosu. Negli studi di Sky Sport l’ex giocatore di Bologna e Juve Marocchi ha commentato la gara:

“Ha difeso bene il Lecce, ma serviva qualche colpo individuale da parte dell’Inter quando c’è tanto traffico. Sanchez non riesce a contribuire in questo momento, Politano era pronto. Il cileno va piano, non dico che abbia il passo dell’ex giocatore, ma si avvicina. L’Inter ha bisogno di qualcuno, è anomalo che giochino sempre Lukaku e Lautaro”.