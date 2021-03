Inter, non passa inosservato un gesto di Vidal. “Conte ha voluto lui e Sanchez perché…”

I due cileni rappresentano, secondo Tuttosport, un'arma importante per l'Inter da qui a fine stagione: ecco i motivi

14 finali rimaste per l'Inter per raggiungere il tanto sognato obiettivo scudetto. E per farlo, è necessario l'apporto di tutti: anche di chi ha perso il posto oppure è da sempre una seconda scelta. E' il caso di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, come spiega Tuttosport: "Antonio Conte li ha voluti anche perché sono vincenti seriali, una qualità di cui l’Inter ha sempre fatto difetto da quando sono stati pensionati i Tripletisti. Arturo e Alexis hanno vinto dovunque sono stati, pure in Nazionale dove brilla l’uno-due in Copa America con la Roja. In questa Inter sono - al momento - due preziosissimi comprimari che, con intelligenza, si sono bene adattati al ruolo in nome della Ragion di Stato alla luce di uno scudetto da vincere.