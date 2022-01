Sarri stravede per Vecino: “E se dovesse partire, l’Inter comprerebbe…”

Sarri stravede per Vecino, lo ha conosciuto a Empoli e ritiene che sia il centrocampista ideale per alzare l’asticella

E' quello di Matias Vecino il nome in casa Inter più chiacchierato in sede di mercato. Il centrocampista uruguaiano andrà infatti in scadenza il prossimo giugno, ma il club nerazzurro spera di monetizzare qualcosa con un suo addio anticipato a gennaio. E per sbloccare anche il mercato in entrata: "Ci sarebbe la Lazio, che lo prenderebbe anche a zero, al momento bloccata dal famoso indice di liquidità. Sarri stravede per Vecino, lo ha conosciuto a Empoli e ritiene che sia il centrocampista ideale per alzare l’asticella dentro un reparto bisognoso di un altro incontrista.