Sassuolo-Inter, la probabile: Inzaghi fa le prove in vista del Napoli. Attacco confermato

L'Inter scenderà in campo domani alle 17 in amichevole con il Sassuolo. Inzaghi è intenzionato a schierare la formazione che, molto probabilmente, scenderà in campo anche nel big match contro il Napoli del 4 gennaio.

In difesa non c'è de Vrij per il problema avuto ieri in allenamento, ma Acerbi. Da capire a centrocampo a che punto è Brozovic col recupero dall'infortunio avuto al Mondiale. In attacco non sembrano esserci dubbi: Dzeko insieme a Lukaku.