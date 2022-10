Inter, col Sassuolo tocca di nuovo ad Asllani. E per Mkhitaryan Inzaghi ha una nuova idea

A fare la differenza col Barcellona non è stata solo la difesa, ma anche la qualità del centrocampo. Calhanoglu in regia, la corsa di Barella e la tecnica di Mkhitaryan si sono fatti valere contro il possesso palla sfinente del Barça.

"In un centrocampo senza Brozo, che mancherà ancora per un po’ causa flessore (e prudenza per il Mondiale), si punterà su una allegra alternanza. Dal più piccolo, Kristjan Asllani, con i suoi 20 anni di talento sfacciato, al più anziano, Henrikh Mkhitaryan, che a 33 ha navigato tra i mari di mezza Europa e non sembra essersi stancato. Il tecnico col Barcellona ha poi inventato Calha regista totale e in cambio ha ricevuto un gol salva-vita", spiega La Gazzetta dello Sport.