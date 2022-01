Inter, definito il futuro di Satriano: rinnovo e prestito al Brest, si chiude

L'attaccante uruguaiano lascerà Milano per trovare più spazio altrove: il piano della dirigenza nerazzurra

Il futuro di Martin Satriano verrà definito nei prossimi giorni: l'attaccante classe 2001 lascerà l'Inter per cercare maggior minutaggio nella seconda parte della stagione, e la dirigenza nerazzurra sta pianificando la strategia da usare per la crescita del gioiellino uruguaiano. Come scrive il Corriere dello Sport, a breve sono attese improtanti novità.