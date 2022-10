Satriano: “All’Inter ho detto subito di sì. Voglio tornare, ma per giocare. Con Lautaro…”

All'Inter hai visto da vicino Lukaku e Lautaro.

«Lautaro lo sento più vicino alle mie caratteristiche. È aggressivo, "cattivo", quando non fa gol si incazza come me. In allenamento parlavamo tanto, lui mi dava consigli: prova a fare cosi, colpisci la palla in questa maniera... Ogni tanto ci sfidavamo. Io sono molto competitivo, mi piace scommettere coi compagni d'at- tacco o coi portieri, mi serve per fare sempre meglio. Ieri, per esempio: Lammers mi provocava, diceva che stavo tirando delle bresaole verso la porta. Allora ho calciato sempre più forte. Battere Vicario, il nostro portiere, però, è difficile: in allenamento si tuffa come in partita».