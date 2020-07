Sky – Inter, domani scade la clausola di Lautaro: ecco cosa succederà. E per il Barcellona…

Lautaro Martinez resta nell’orbita del Barcellona e resterà nell’orbita del Barcellona anche a clausola scaduta. Domani, infatti, è il fatidico giorno in cui la possibilità di acquistare El Toro senza consultare l’Inter viene meno. Ma il Barcellona non pagherà la clausola.

Fine della storia e del tormentone? Assolutamente no, secondo Sky Sport. “La trattativa per Lautaro Martinez continuerà e durerà probabilmente fino al 5 ottobre, ultimo giorno di mercato, se non si troverà un accordo prima. Ma da domani cambiano le condizioni. E non in meglio per il Barcellona. Se prima bastavano 111 milioni, da domani potrebbero non bastare. Perché da domani sarà l’Inter a fare il prezzo di Lautaro“, evidenziano dall’emittente.