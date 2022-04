Scamacca-Frattesi? Non solo Pinamonti: “Carnevali vuole a tutti i costi questo gioiello”

Il diagolo tra Marotta e Carnevali è iniziato la scorsa estate, ma negli ultimi mesi sono stati individuati i nomi delle contropartite

Gianluca Scamacca e Davide Frattesi restano due obiettivi concreti di mercato per l'Inter. Il club nerazzurro, che è alla ricerca di un vice Dzeko e di un vice Barella, vuole ancora portarli a Milano, ma ad oggi la valutazione dei due giocatori è troppo elevata. Spiega il Corriere dello Sport: "Il diagolo tra Marotta e Carnevali, amici di lunga data, è iniziato la scorsa estate, ma negli ultimi mesi sono stati individuati i nomi delle contropartite: l’ad del Sassuolo vuole a tutti i costi il centrocampista della Primavera dell’Inter Casadei , che è andato a seguire dal vivo (è già in doppia cifra come reti).

Mentre l’Inter punta a inserire nell’affare Pinamonti, arrivato a quota 12 centri durante il prestito all’Empoli. In viale della Liberazione ritengono troppo alte le cifre richieste per Scamacca (40-45 milioni) e per Frattesi (20-25), a meno che non vengano adeguate anche le valutazioni di Pinamonti (almeno 25 più bonus) e di Casadei. Per Pinamonti con il Sassuolo può esserci un ostacolo legato all’ingaggio visto che guadagna 2 milioni netti a stagione", si legge.